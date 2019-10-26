HABER

Bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i bebek 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 00:15 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Kervan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serhat Şahin yönetimindeki 41 ACL 733 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki Seher Şahin, Fatma Koç, Mahmut Koç ve 8 aylık Serhan Enes Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
İstiklal Caddesi’nde şüpheli paket alarmıİstiklal Caddesi’nde şüpheli paket alarmı
Mozart'ın 11 yaşında bestelediği eseri aynı yaşta çaldıMozart'ın 11 yaşında bestelediği eseri aynı yaşta çaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Öğretmenler maç sonrası birbirine girdi! Öğrenciler zor ayırdı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.