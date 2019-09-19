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Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 04:55 | Son Güncelleme

Ankara'da bariyerlere çarpan kamyonetin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Ankara'da bariyerlere çarpan kamyonetin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giren Fatih Daşkıran'ın kullandığı 06 BKT 791 plakalı kamyonet Fatih Köprüsü'nün Turgut Özal Bulvarı Samsun yolu dönüşünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyonet köprünün alt geçidine düştü.

Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan Fatih Daşkıran ile aynı araçta bulunan Mustafa Anıl Özata çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonetten güçlükle çıkartıldı.

Daşkıran ve Özata daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Fatih Köprüsü alt geçidinin Samsun yolu istikameti yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik trafik kazası

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