HABER

Bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 18:39 | Son Güncelleme

Sultangazi'de lastiği patlayan minibüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu, sürücü hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan ilçe belediyesi istikametine giden Mehmet Yılmaz yönetimindeki 34 RS 0544 plakalı minibüsün lastiği, Orhan Gazi Alt Geçidi'nde patladı.

Lastiği patlayan aracın savrulup çarptığı bariyerler, minibüsün ön tarafından girerek arkasından çıktı. Aynı istikamete giden 34 ZS 9045 plakalı otomobil de kopan bariyerlere çarparak durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle bulvarı tek yönlü trafiğe kapatırken, incelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi morga kaldırıldı.

PARTNERSeks kasetiyle şantaj davasıSeks kasetiyle şantaj davası
Tuzla'da inşaatta çökmeTuzla'da inşaatta çökme
Huzevinde tanışıp, evlendilerHuzevinde tanışıp, evlendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bariyer sultangazi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.