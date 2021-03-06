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Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

06.03.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpan motosiklette, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan yolcu ise yaralandı.Kaza, Geyve ilçesi Bağlar Mahallesi D-650 Karayolu’nda meydana geldi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpan motosiklette, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan yolcu ise yaralandı.
Kaza, Geyve ilçesi Bağlar Mahallesi D-650 Karayolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Adapazarı istikametine seyir halinde olan Uğur Okralı idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan kamyonun viraj öncesi yavaşladığını fark edememesi sonrasında manevra yaptı. Manevra yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklette bulunan yolcu ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, D-650 Karayolu trafiği bir süre tek şeritten sağlandı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı.

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