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Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 04:56 | Son Güncelleme

Burdur'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Recep Serttaş, 1 yıl önce sosyal medya hesabından "Motorcu dostu bariyer istiyoruz" kampanyasına destek vermek için bir fotoğraf paylaşmış ve "Ölmek istemiyorum" yazmıştı.

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Recep Serttaş (22) idaresindeki motosiklet, Antalya-Burdur karayolu Tekke Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Serttaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Serttaş'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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"ÖLMEK İSTEMİYORUM" NOTU PAYLAŞMIŞTI

Bu sırada ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Genç motosikletçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

olmekistemiyorum

Öte yandan Serttaş'ın bir yıl önce sosyal medya hesabından "motorcu dostu bariyer istiyoruz" adlı kampanyaya destek vermek için bariyere çarpan bir motosiklet kazası fotoğrafıyla "Ölmek istemiyorum" notunu paylaştığı öğrenildi.

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Burdur trafik kazası Motosiklet sürücüsü Recep Serttaş motosiklet kazası

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