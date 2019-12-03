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Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 20:05 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde motosikleti ile bariyerlere çarpan 15 yaşındaki yabancı uyruklu sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Mulla el Ahmet adlı yabancı uyruklu mültecinin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde motosikleti ile bariyerlere çarpan 15 yaşındaki yabancı uyruklu sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Mulla el Ahmet adlı yabancı uyruklu mültecinin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Motosikletten metrelerce havaya fırlayan sürücü, bariyerlerin üzerine düşerek ağır yaralandı. Motosiklet ise kaza yerinden yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Yaralının yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Mulla el Ahmet, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. El Ahmet’in cansız bedeni morga konuldu. Diğer yandan çarpma sesini duyan bir vatandaş ise sürücünün yaklaşık 5 metre havaya fırladığını söyledi. Kaza yerinden geçen ve yaralıyı tanıyan yabancı uyruklu gençler ise, arkadaşlarını görünce gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan gençler, trafik polislerince teselli edilmeye çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
15 yaşında hayatını kaybeden çocuktan geriye ise ayağından fırlayan ayakkabısının teki ile kırık bir güneş gözlüğü kaldı.

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