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Bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

Konya'da bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Konya'da otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Fatih Batuhan Uslu (24) idaresindeki 42 ACA 633 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 18'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Mustafa Asım Ertürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Fatih Batuhan Uslu, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Uslu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ertürk'ün cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya otomobil trafik kazası

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