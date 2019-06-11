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Bariyerlere çarpan otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bariyerlere çarpan otomobilin refüjdeki su kanalına düşmesi sonucu meydan gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.Kaza, Çorum-Kırıkkale karayolunun 56.

Kırıkkale’de bariyerlere çarpan otomobilin refüjdeki su kanalına düşmesi sonucu meydan gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Kırıkkale karayolunun 56. kilometresinde Büyük Yağlı Rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin G.(54) idaresindeki 06 BLR 78 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına düştü. Kazada, sürücü Çetin G. ile otomobildeki yolculardan Nilüfer G. (48) ve Yasin G. (21) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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