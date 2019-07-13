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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

BOLU'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

​Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Selçuk Uzun, yönetimindeki, Fransa plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp, refüje düştü. Hurdaya dönen otomobildeki Selda Uzun yaşamını yitirirken, sürücü Selçuk Uzun ile Yiğit Mustafa, Veyis, Behlül ve Hira Gül Uzun yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaptığı ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selda Uzun'un cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

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