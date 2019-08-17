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Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 21:33 | Son Güncelleme

Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesindeki bölümünde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürhan Aheste'nin (49) kullandığı 34 AT 2019 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Savaştepe Gişeleri'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Can Aheste (15), Ümmühan Aylin Aheste (49) ve Cihan Çeken (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Gürhan ve Can Aheste Soma Devlet Hastanesine, Ümmühan Aylin Aheste ve Cihan Çeken ise Savaştepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ümmühan Aylin Aheste ve Cihan Çeken müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Can Aheste'nin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

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