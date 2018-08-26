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Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde İzmir Çevre Yolu Limontepe kavşağı yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Gaziemir yönüne giden Mustafa Soylu yönetimindeki 35 EA 4932 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Soylu ve yanındaki Arzu Yapıcı (34) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Soylu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıBariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıBariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıBariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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