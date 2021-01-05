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  4. Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

05.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 110’uncu kilometresinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 110’uncu kilometresinde yaşandı. Erkan Ç.’nin kullandığı 34 BPF 03 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erkan Ç. ile Aydın Ç. ve Osman B. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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