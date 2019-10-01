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Bariyerlere çarpan otomobildeki kadının ayağı koptu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında 78 yaşındaki kadının ayağı sıkıştığı yerde koptu.Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 10.

Bariyerlere çarpan otomobildeki kadının ayağı koptu

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında 78 yaşındaki kadının ayağı sıkıştığı yerde koptu.
Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki 06 Z 1926 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yavuz hafif yaralanırken yolcu Fadime Y.’nin (78) ayağı araçta sıkışarak koptu. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 78 yaşındaki kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyerlere çarpan otomobildeki kadının ayağı koptu

Bariyerlere çarpan otomobildeki kadının ayağı koptu

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