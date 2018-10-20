Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Taner Dillioğlu (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Bursa-Yalova yolu Dürdane Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Taner Dillioğlu yönetimindeki 16 ZC 950 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Dillioğlu araçta sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Taner Dillioğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Dillioğlu burada yapılan tüm müdalelere rağman kurtarılamadı. Dillioğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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