Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Muammer İRTEM BURSA, (DHA) BURSA'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Bursa-Yalova yolu Dürdane Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Taner Dillioğlu (41) idaresindeki 16 ZC 950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Dillioğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Taner Dillioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dillioğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

