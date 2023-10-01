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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsünden acı haber!

01.10.2023 21:28 | Son Güncelleme:
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Bursa'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobiliyle bariyere çarpan sürücü Alpkan Hazar Tüfekçi (30) hayatını kaybetti.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsünden acı haber!

Kaza saat 12.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolu Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi. Alpkan Hazar Tüfekçi yönetimindeki 34 BS 4555 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyere çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tüfekçi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Otomobilde sıkışan sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa direksiyon hakimiyet

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