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Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 02:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan plastik kova yüklü tır alev alev yanarak küle döndü.Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Vezirçiftliği mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan plastik kova yüklü tır alev alev yanarak küle döndü.
Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Vezirçiftliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir halinde olan Hakan Zengin idaresindeki 35 PGM 61 plakalı tır yan yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen tırdan bir anda alevler yükselmeye başladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak sürücü Zengin’i araçtan indirdi. Tır kısa sürede alevlere teslim olurken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır alev topuna döndü
Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Patlamaların da yaşandığı yangında alev topuna dönen tıra müdahalede bulunan ekipler, alevleri yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Zengin ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, geriye sadece iskeleti kalan tırın yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı
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