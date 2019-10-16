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Bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 06:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı.

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı. Sürücü kazayı hafif yanıklarla atlattı.

Olay Başiskele D-130 Karayolu Sanayi Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Manisa’dan Gebze’ye giden Hakan Z. yönetimindeki boş boya ve tiner kovası yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. D-130 Karayolu ile yan yolu birbirinden ayıran bariyerlere çarpan TIR, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yanmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkan sürücü Hakan Z., itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri TIR’ı tamamen saran alevlere müdahale ederken, acil sağlık ekipleri de kolunda hafif yanıklar bulunduğu öğrenilen sürücü Hakan Z.'ye müdahalede bulunduktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen TIR, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonunda söndürüldü. Yangın nedeniyle D-130 Karayolu İzmit yönü trafiğe kapanırken, araçlar polis tarafından yan yollara yönlendirildi. Yanan TIR’ın vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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