Bariyerlere çarpan TIR'ın üzerindeki konteyner devrildi: Sürücü yaralandı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde içinde tekstil ürünleri bulunan konteyner yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, TIR'ın üzerindeki konteyner yola devrildi. Yolda yaklaşık 2 saat trafik durdu.

Kaza, Beylikdüzü'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İbrahim Yiğiter'in, kullandığı 34 GD 2314 plakalı TIR Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine doğru giderken Yakuplu mevkiinde kontrolden çıktı. Bunun üzerine TIR bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, tekstil ürünleriyle yüklü konteyner ise yola devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü İbrahim Yiğiter'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK 2 SAAT DURDU

Kazada TIR'ın üzerindeki konteynerin yola devrilmesi sonucu liman istikametinde ulaşım 2 saat durdu. Konteynerin vinçle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

