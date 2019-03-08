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Bariyerlere çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarpıp, refüjde asılı kalarak alev aldı.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarpıp, refüjde asılı kalarak alev aldı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza, öğleden sonra Nizip'in Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Nergiz (35) yönetimindeki 47 MH 146 plakalı tavuk yemi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çekici kısmı alev alan TIR, refüjde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'dan çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Nergiz, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Nergiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesiyle TIR'daki yangın söndürülürken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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