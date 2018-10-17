HABER

Bariyerlere çarparak, devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilen beton mikserinin sürücüsü Ali Pekgöz (36), yaşamını yitirdi.

Bariyerlere çarparak, devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilen beton mikserinin sürücüsü Ali Pekgöz (36), yaşamını yitirdi.
Kaza, TEM yolu Adapazarı gişeler mevkisinde meydana geldi. Ali Pekgöz yönetimindeki 06 EY 5678 plakalı beton mikseri, bağlantı yolunda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen kaza kırım ekibi, araçta sıkıştığı belirlenen sürücüyü uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Pekgöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Pekgöz'ün cansız bedeni, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bariyerlere çarparak, devrilen beton mikserinin sürücüsü öldüBariyerlere çarparak, devrilen beton mikserinin sürücüsü öldüBariyerlere çarparak, devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

PARTNERSosyal medyada siber saldırı şoku! Tam 3 milyon kişinin...Sosyal medyada siber saldırı şoku! Tam 3 milyon kişinin...
İki kardeşi öldüren, yakınlarını da yaralayan sanık 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıİki kardeşi öldüren, yakınlarını da yaralayan sanık 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Çanakkale'de Sahil Güvenlik’ten trol teknelerine drone ile operasyonÇanakkale'de Sahil Güvenlik’ten trol teknelerine drone ile operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

İstanbul Eminönü'nde korkunç görüntü! Akrobatlara taş çıkartıyorlar ama...

İstanbul Eminönü'nde korkunç görüntü! Akrobatlara taş çıkartıyorlar ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.