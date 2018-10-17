Bariyerlere çarparak, devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilen beton mikserinin sürücüsü Ali Pekgöz (36), yaşamını yitirdi.

Kaza, TEM yolu Adapazarı gişeler mevkisinde meydana geldi. Ali Pekgöz yönetimindeki 06 EY 5678 plakalı beton mikseri, bağlantı yolunda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen kaza kırım ekibi, araçta sıkıştığı belirlenen sürücüyü uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Pekgöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Pekgöz'ün cansız bedeni, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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