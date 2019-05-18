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Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de otomobilin bariyerlere çarpıp metrelerce sürüklendikten sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 38.

Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale’de otomobilin bariyerlere çarpıp metrelerce sürüklendikten sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Onat’ın kullandığı 06 TDS 17 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyere çarpıp takla atarak yol üzerine ters devrildi.
Kazada sürücü Onat ile otomobildeki yolculardan Kadem Onat yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kadem Onat’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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