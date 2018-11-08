Bariyerlere çarpıp takla atan araç yandı: 4 yaralı

KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Yaralanan 4 kişinin araçtan çıkmasının ardından araç alev alarak yandı. Olay gece saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hüseyin İnce idaresindeki 41 H 8911 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Hüseyin İnce, Zümre İnce, Mehmet İnce ve Hamide İnce otomobilden çıkarken, araç bir anda yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yanan aracı söndürmek için çalışma yaptı. Kısa sürede söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

