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  4. Bariyerlere çarpıp takla atan otomobil metrelerce ters sürüklendi: 1 yaralı

Bariyerlere çarpıp takla atan otomobil metrelerce ters sürüklendi: 1 yaralı

31.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla attı.

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Tavanı üzerinde 50 metre sürüklenen aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 20.00 sıralarında Kartepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali P. idaresindeki 41 ADC 392 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Takla atarak savrulan otomobil tavanı üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü Ali P. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza sonrasında yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin incelemelerinin ardından kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazalı aracın kaldırılması sonucu yolda trafik normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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