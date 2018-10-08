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Bariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerleri aşarak, karşı şeride geçip, çarptığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi.

Bariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerleri aşarak, karşı şeride geçip, çarptığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, oğlu ise yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, TEM yolu Kartepe Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Selat Ş. yönetimindeki 34 UJ 1827 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, yolun ortasındaki bariyerleri aşarak, karşı yönden gelen Hüsnü Kadeş'in (54) kullandığı 07 MCP 34 plakalı otomobile çarptı. Kazada TIR, otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hüsnü Kadeş'in hayatını kaybettiği belirlerken, araçta sıkışan oğlu Tugay Kadeş (26) ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Tugay Kadeş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Hüsnü Kadeş'in cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Selat Ş., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralıBariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralıBariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralıBariyerleri aşan TIR, otomobili sürükledi; baba öldü, oğlu yaralı

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