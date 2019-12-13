HABER

Bariyerlerin üzerine çıkan minibüsteki vatandaşları itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 03:25 | Son Güncelleme

100 karayolu Uzunçayır mevkinde Ankara istikametinde seyir halinde olan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışması için kapatılan alanın etrafındaki bariyerlere çarparak takla attı.

100 karayolu Uzunçayır mevkinde Ankara istikametinde seyir halinde olan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışması için kapatılan alanın etrafındaki bariyerlere çarparak takla attı. İçerisinde bulunan dört kişiden ikisi kendi imkanlarıyla çıkarken sürücü ve yanındaki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
D-100 Karayolunda itfaiye ekipleri seferber oldu
Kaza, saat 02.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Uzunçayır mevkisi, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Özcan Kabaklısoyalı yönetimindeki 34 PBM 93 plakalı minibüs, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkinde yol yapım çalışması için bariyerlerle kapatılan alana hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatarak beton bariyer üzerine çıkan minibüsteki iki kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, sürücü Kabaklısoyalı ve yanındaki Zekeriya Çakmak bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden çıkartmak için canla başla çalıştı. Kısa bir süre içerisinde iki vatandaşı da kurtaran ekipler yaralı vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahale ambulansta yapıldı
İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan iki kişiye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılırken daha sonra yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonucu yakıt kaçıran minibüs itfaiye ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra güvenlik önlemleri altında yan yatmış olduğu bariyerin üzerinden indirildi. Trafik polisleri tarafından bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde akan trafik, minibüsün çekici yardımıyla çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

PARTNERİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadıİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı
12 katlı apartmanda can pazarı!12 katlı apartmanda can pazarı!
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralıKaraman’da silahlı kavga: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maçta Türkiye aleyhine pankart açıldı!

Maçta Türkiye aleyhine pankart açıldı!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye’de 12 katlı binanın trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Ümraniye'de gece yarısı yangın paniği!

Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı 

Antidepresan için eczanelerin camlarını kırdı 

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.