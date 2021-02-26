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Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi

26.02.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi

Çorum'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkıp, devrilmeden yaklaşık 800 metre gitti. Şans eseri yara almayan araçtaki 1’i çocuk 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Osmancık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlerin üstünde hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 800 metre sonra durdu.

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Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, otomobilden indirilen 1’i çocuk, 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bariyerlerin üzerindeki otomobil ise çekici yardımı ile indirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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