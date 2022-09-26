Barkodlarını değiştirip... Akıllara durgunluk veren 'internetten alışveriş' dolandırıcılığı: Tam 430 bin lira

Gaziantep'te ortaya çıkan internetten alışveriş dolandırıcılığı kullanılan yöntem sebebiyle herkesi şaşkına çevirdi. Dolandırıcılık olayı, şüphelilerin alışveriş yaptığı kurumsal firmanın ürünlerdeki değişikliği anlamasıyla ortaya çıktı. İşte 430 bin liralık dolandırıcılıkla ilgili detaylar...

İADE EDİLEN ÜRÜNLERİN BARKODLARININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLDUĞUNU ANLADILAR

Gaziantep'te, bir kurumsal firma E.K. ve A.E.Y.'nin internet ortamında satın aldıkları çok sayıda ürünü mağazalarına iade ettiğini, yaptıkları araştırmada iade edilen ürünlerin barkodlarının değiştirilmiş olduğunu anladıklarını belirterek şikayette bulundu.

BENZER ÜRÜNLERDE DEĞİŞTİRİP İADE ETMİŞLER

Şikayet üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kadın şüphelinin bugüne kadar internetten çok sayıda sipariş verip, benzer ürünlerle barkodunu değiştirerek, Gaziantep'teki mağazaya iade edip, ücretini veya karşılığındaki hediye çekini aldığını belirledi.

430 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK

Ekipler araştırmasında 2 şüphelinin bu yöntemle 430 bin liralık dolandırıcılık yaptığını saptadı. Ekipler tarafından adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)

