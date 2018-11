Baro Başkanı Altun: Çocukların yaşam koşulları kötüye gidiyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Barosu Başkanı Gürkan Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 197 ülke tarafından kabul edilmiş olmasına rağmen, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde, çocuklar için yaşam koşullarının gün geçtikçe zorlaştığını ve kötüye gittiğini söyledi.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiği gün olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, yönetim kurulu üyeleri ve avukatların katılımıyla Baroda açıklama yaptı. Başkan Gürkan Altun, "Modern çağ, beraberinde yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapmakla birlikte, geri kalmış ve gelişmiş ülkeler arasındaki uçurumu da açmaktadır. Ancak geri kalmış ve az gelişmiş ülkelerde olduğu kadar, gelişmiş ülkelerde de toplumun büyük kesimlerinde yaşam koşulları kötüleşmektedir. Ülkemizde de çocukların sorunları ne yazık ki dünyadaki diğer çocuklardan çok da farklı değildir. Belki sokakta kalan ve ağır işlerde dahi çalıştırılan çocuklarımızın sayısı fazla değildir. Ancak dünyadaki diğer çocuklarda olduğu gibi, bizim çocuklarımız da benzer sorunlarla karşılaşmakta, eğitim ve barınma haklarından mahrum bırakılmakta, suça itilme gibi hak ihlallerine her yıl bir öncesinden daha fazla sayıda uğramakta ve cinsel istismar dahil istismarın her türlüsü ile karşı karşıya bırakılmaktadırlar" diye konuştu.

"Bu durumu tersine çevirmek için çocuk haklarının korunması noktasında yapılacak her türlü tartışmada makul ve gerçekçi çözüm önerileri tartışmaya konu edilmelidir" diye sözlerine devam eden Altun, şunları kaydetti:

"Uygulaması mümkün olmayan, insan haklarına aykırı ve sadece toplumsal baskı nedeni ile yapılan açıklamalar çözümsüzlüğe sebebiyet verecektir. Bu nedenle her türlü tedbir veya korumanın makul ve insan hakları çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Her zaman çocuk haklarını savunan ve bu yönde çalışmalarda bulunan Bursa Barosu, ilk ve orta eğitim düzeyindeki çocuklara, öğretmenlere, velilere ve toplumun diğer kesimlerine çocuk haklarına ilişkin başta eğitim hakkı ve cinsel istismar olmak üzere bilgilendirme eğitimleri vermiş ve vermeye devam edecektir."

Çocuklara bırakılacak en güzel mirasın etkin çocuk hakları, en güzel hediyenin de sevgi ve şefkatle harmanlanan yaklaşımlar olduğunu belirten Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, "Çocuklarımıza adil bir dünya bırakabilmek için, çocuk haklarının mutlaka işlevsel bir şekilde uygulanması ve korunması gerekmektedir. Burada ailelere, topluma, çocuk hakları mücadelesi veren biz barolara ve sivil toplum örgütlerinin yanında, sosyal devlet anlayışının gereği olarak en büyük görev devlete düşmektedir. Çocukları geleceğe bilinçli bireyler olarak yetiştirmek için yaptığımız eğitim çalışmaları, bugün 11'incisini düzenlediğimiz resim yarışması, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında köy okullarında yaptığımız çocuk şenlikleri ve bu yıl 9'uncusunu gerçekleştireceğimiz 23 Nisan Cezaevi Çocuk Şenliği gibi önemli projelerimizi de yapmaya devam edeceğiz. Biz, Bursa Barosu olarak, görev ve sorumluluklarımızın farkındayız ve bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

