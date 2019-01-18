HABER

Baro Başkanı Yeşilboğaz: 'İyi hal indirimi' kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 18:16 | Son Güncelleme

MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 2 yıl önce merkez Mezitli ilçesinde üniversite öğrencisi Feray Şahin'i (23) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un (27) tahliye edilmesiyle ilgili yayımladığı mesajında; cinayet ve şiddete uygulanan iyi hal indiriminin, kadın cinayetlerini meşrulaştırdığını, bu nedenle iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Baro Başkanı Yeşilboğaz: 'İyi hal indirimi' kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor

MERSİN, (DHA)- MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 2 yıl önce merkez Mezitli ilçesinde üniversite öğrencisi Feray Şahin'i (23) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un (27) tahliye edilmesiyle ilgili yayımladığı mesajında; cinayet ve şiddete uygulanan iyi hal indiriminin, kadın cinayetlerini meşrulaştırdığını, bu nedenle iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini belirtti.
Mezitli ilçesinde 19 Eylül 2017'de meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Feray Şahin, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasında çıkan tek kurşunla öldü. Aykul hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçen 9 Eylül'de karar açıklandı. Tutuklu sanık Fatih Burak Aykul'un 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, yargılama süresince olayın kazara olduğunu savunan sanığa yurt dışı yasağı getirerek, tahliye kararı verdi.
'ADALET YERİNİ BULANA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Duruşmaya en başından beri gözlemci olarak katılarak takip ettiklerini belirten Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, karara tepki gösterdi. Yeşilboğaz, şunları kaydetti:
"Ülkemizin kronik meselelerinden birisi olan kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin azalması için önleyici tedbirler alınması gerekirken, ödül gibi cezalar kadın cinayetlerini meşrulaştırmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 82'nci maddesinde, 'Kasten öldürme suçunun sırf kadın saiki ile işlenmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suça karşı indirim halleri uygulanmaz' ifadesi yer almaktadır. Yaşanan bu elim olayların en aza indirgenmesi için kadın saiki ile işlenen cinayetlerde verilecek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması ve bu faillerin indirim nedenlerinden yararlanmalarına engel olunması gerekmektedir. Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılsın. Çünkü iyi hal indirimi, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor. Mersin Barosu olarak, adalet yerini bulana kadar konunun takipçisi olacağız."

FOTOĞRAFLI

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Arnavutköy'de inşaat kazısında göçük; 1 işçi mahsur kaldıArnavutköy'de inşaat kazısında göçük; 1 işçi mahsur kaldı
Sulama kanalının taşmasıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardıSulama kanalının taşmasıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.