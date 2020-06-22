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Baro Başkanları Ankara Girişinde Polis Tarafından Durduruldu

22.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Hükümetin baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeden vazgeçmemesi üzerine Cuma günü, Ankara’ya yürüyüş başlatan Baro başkanları bu sabah Ankara girişinde polis müdahalesiyle karşılaştı

Baro Başkanları Ankara Girişinde Polis Tarafından Durduruldu

Hükümetin baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeden vazgeçmemesi üzerine Cuma günü, Ankara’ya yürüyüş başlatan Baro başkanları bu sabah Ankara girişinde polis müdahalesiyle karşılaştı.

58 Baro yönetiminin Türkiye’nin değişik illerinden başlattığı yürüyüşte avukatlar, Ankara girişinde Eskişehir yolu üzerinde bir basın açıklaması yapacak ve Anıtkabir’e gideceklerdi. Ancak grup basın açıklaması yapılmak istenen Başkent Üniversitesi yakınlarındaki noktaya yaklaşık 500 metre kala polis tarafından durduruldu ve şehre girişine izin verilmedi.

Baro başkanlarına çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Baro yöneticisi avukatlarla çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı.

Diğer illerden gelen baro yönetimlerini Ankara girişinde Ankara Barosu yöneticileri bekliyorlardı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağken, yaptığı açıklamada “Anıtkabir’e gitmemize müsaade edilmiyor. Hiçbir gerekçe yok. Bunun bir gerekçesi olamaz, bu zaten anayasal bir hak. Bunu reddetmenin bir yasal gerekçesi olmasının ihtimali dahi yok. Sadece Valilik müsade etmiyor deniliyor. Ne şehre girmemize ne Anıtkabir’e gitmemize izin veriliyor. Valiliğe yazılı olarak bildirdik, bize yazılı bir red cevabı gelmedi. Açıkça altını çizerek söylüyorum gelemez çünkü yazılı red cevabı, anayasaya aykırı olur. De facto bir durum yaratıyorlar bu sebeple” dedi.

Sağken, Baro başkanlarının Ankara’ya sokulmamasının tarihe kara bir gün olarak geçeceği değerlendirmesini yaptı.

Ankara girişinde durdurulan Baro başkan ve yöneticisi avukatlar arasında Trabzon, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, İstanbul, Muğla gibi birçok ilden gelen baro başkanları bulunuyor. Yürüyüşe katılan baroların Türkiye’deki avukatların yüzde 95’ini temsil yetkisi bulunduğu belirtiliyor.

Polisin başkent Ankara’ya girişlerini engellemesinin ardından bir durum değerlendirmesi yapan Baro başkanlarının aldığı kararı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun açıkladı. Uzun başkanların oturma eylemi yapma kararı aldığını kendilerinin şehre girmesine ve Anıtkabir’e yürümelerine izin verilene kadar oturma eylemini sürdüreceklerini belirtti.

Uzun yaptığı açıklamada “Biz burada anayasal ve yasal haklarımızın kullanışının nasıl olması gerektiğini göstermek adına Anıtkabir’e buradan hareket edeceğiz. Bu yolun açılması Türkiye’nin hukuk devletinin bir göstergesi olacaktır. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye’de hak mücadelesinin nasıl yapılmakta olduğunu kendi illerinden yola çıkan Baro başkanlarımız gösterdi bizler vatan ve Ata sevgisiye yoğrulmuş insanlarız” dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun aynı dakikarlarda bir grup avukatla Anıtkabir’i ziyaret ediyor olmasını da değerlendiren Uzun “Birlik başkanınin böyle bir günde bizimle birlikte olması gerekirdi Anıtkabir’de başka arkadaşlarla birlikte değil” ifadesini kullandı.

Hükümet yeni yasal düzenlemeyle, bir ilde birden fazla baro kurulabilmesini ve barolardaki seçimin nispi temsil yöntemine göre yapılabilmesini öngörüyor.

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