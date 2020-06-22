Baro Başkanları Ankara Girişinde Polis Tarafından Durduruldu

Hükümetin baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeden vazgeçmemesi üzerine Cuma günü, Ankara’ya yürüyüş başlatan Baro başkanları bu sabah Ankara girişinde polis müdahalesiyle karşılaştı.

58 Baro yönetiminin Türkiye’nin değişik illerinden başlattığı yürüyüşte avukatlar, Ankara girişinde Eskişehir yolu üzerinde bir basın açıklaması yapacak ve Anıtkabir’e gideceklerdi. Ancak grup basın açıklaması yapılmak istenen Başkent Üniversitesi yakınlarındaki noktaya yaklaşık 500 metre kala polis tarafından durduruldu ve şehre girişine izin verilmedi.

Baro başkanlarına çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Baro yöneticisi avukatlarla çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı.

Diğer illerden gelen baro yönetimlerini Ankara girişinde Ankara Barosu yöneticileri bekliyorlardı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağken, yaptığı açıklamada “Anıtkabir’e gitmemize müsaade edilmiyor. Hiçbir gerekçe yok. Bunun bir gerekçesi olamaz, bu zaten anayasal bir hak. Bunu reddetmenin bir yasal gerekçesi olmasının ihtimali dahi yok. Sadece Valilik müsade etmiyor deniliyor. Ne şehre girmemize ne Anıtkabir’e gitmemize izin veriliyor. Valiliğe yazılı olarak bildirdik, bize yazılı bir red cevabı gelmedi. Açıkça altını çizerek söylüyorum gelemez çünkü yazılı red cevabı, anayasaya aykırı olur. De facto bir durum yaratıyorlar bu sebeple” dedi.