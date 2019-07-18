HABER

Baro başkanları Hasankeyf için bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalmasına tepki göstermek amacıyla 20 ilin baro başkanı Hasankeyf'te bir araya geldi.

Reşat YİĞİZ/ HASANKEYF(Batma),(DHA) - BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalmasına tepki göstermek amacıyla 20 ilin baro başkanı Hasankeyf'te bir araya geldi. Aralarında İzmir, Antalya, Aydın, Yalova ve Kırklareli, Batman ve Diyarbakır baro başkanlarının yer aldığı 20 ilin baro başkanı Hasankeyf'te ortak açıklama yaptı. 'Tarihi, insanlığı ve Hasankeyf’i yaşatalım, henüz geç değil’ yazılı pankart açan baro başkanları Hasankeyf'in kurtarılmasına dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, Hasankeyf'in kurtarılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Sırtımızı kadim bir kente dayamanın verdiği güçle ve müsaadenizle toprağına ayak bastığımız bu açık hava müzesini kurtaralım. Tüm bunların bilinmesine rağmen ne yazık ki Hasankeyf, ömrü ancak 50 yıl olabilecek Ilısu barajı ve hidroelektrik santrali projesine feda edilmek istenmektedir. Ilısu barajı yapılırken ulusal ve uluslararası hiçbir sözleşme ve yasa dikkate alınmamıştır. UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesi'nin kriterlerinin onda dokuzunu taşıyan dünyadaki tek yer Hasankeyf’tir. Sonuç olarak yetkililere buradan, bu kadim topraklardan çağrıda bulunuyoruz, insanlığın geçmişi ve hafızası Hasankeyf ve Dicle Vadisi kurtarılması için harekete geçmelerini bekliyoruz" dedi. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise Hasankeyf'in kurtarılması için projelerden vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, “Ülkenin bir ucundan İzmir’den geldim. Biz tarihe sahip çıkmak istiyoruz. Geleceğe sahip çıkmak istiyoruz. Ama geçmişi olmayan bir geleceği inşa etmenin mümkün olmadığını kanaatindeyim. Hiçbir parasal menfaat, hiçbir değer asla yok edilen tarihi geri getiremez. Devam etmekte ısrarlı olanlara seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza bırakacağınız tek şey, utanç olacaktır. Yol yakınken bu işten kurtarın kendinizi" diye konuştu.

PARTNERHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobilHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobil
Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz (2)Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz (2)
Köpeği dereye atan işçiye ’Hayvanlara Bakma’ göreviKöpeği dereye atan işçiye ’Hayvanlara Bakma’ görevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.