Baro başkanlarına polis müdahalesi

Polis meclis bahçesinde ve Adliye binasının önünde baro başkanları ve avukatlara müdahalede bulundu.Baroların seçim sistemi ile yapısının değiştirilmesini öngören ve kamuoyunda "çoklu baro” olarak bilinen kanun teklifini baro ve avukatların protestosu sürüyor. Ankara'da Perşembe günü TBMM'de başlayan protesto eylemi Cuma günü de meclis binası ve Ankara Adliye'sinin önünde devam etti. Protesto eylemleri sırasında, meclis binası önünde zaman zaman polis engeliyle karşılaşan avukatlara Ankara Adliyesi önünde ise biber gazlı müdahalede bulunuldu. TBMM Adalet Komisyonu'nda Perşembe günü "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine katılmak isteyen 20 baro başkanı, komisyona alınmayınca meclis bahçesi önünde oturma eylemi başlattı. Bahçede sabahlayan baro başkanlarına CHP'li ve HDP'li vekiller gece boyunca yemek ve sandalye taşıdı. AKP ve MHP'li vekiller, komisyondaki görüşmelere katılmakta ısrar eden baro başkanlarından sadece üçünün komisyona girebileceğini söylese de, baro başkanları bu teklifi kabul etmedi. Komisyona toplu girmek isteyen baro başkanları meclis bahçesi önündeki oturma eylemlerini gün boyu sürdürdü.

Baro başkanlarının oturduğu meclis Çankaya kapısının etrafını barikatlarla çeviren polis, destek için bölgeye gelen diğer baro başkanlarının oturma eylemindeki başkanlarla temasına izin vermedi. Gazetecilerin de alana girmelerini engelleyen polisle, baro başkanları, gazeteciler ve CHP'li, HDP'li vekiller arasında gün boyu arbede yaşandı. Meclis bahçesindeki baro başkanlarına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği yemekleri vekillerin dağıttığı gözlendi. Gazetecilere gözaltı, vekillere sözlü saldırı Baro başkanları ile gazetecilerin temas kurmasını engelleyen polis, koronavirüs önlemleri kapsamında sürekli “sosyal mesafe” uyarısı yaparken, özellikle emniyet güçlerinin bu mesafeye hiç uymadığı dikkat çekti. Çok sayıda gazetecinin görüntü almasına izin vermeyen polis, itiraz eden gazetecilere sosyal mesafe cezaları kesti. Polisle gazeteciler arasında çıkan arbede sonrasında Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş gözaltına alındı. Polisin gazetecilere gözaltı işlemine tepki gösteren CHP'li Ali Öztunç da polisin saldırısına uğradı. Eski bir gazeteci olan Öztunç, polise sadece “Neden gazeteciyi gözaltına alıyorsunuz” diye sorduklarını anlatırken, polisten “Sosyal mesafe kurallarına uymadı” yanıtı aldıklarını söyledi. Bu kurallara polislerin de uymadığı çıkışında bulunan Öztunç, gazeteciyi almak istedikleri anda sivil polisin milletvekillerine küfürlü saldırıda bulunduklarını dile getirdi. Öztunç, “Seçilmiş vekile küfür edilmez. O sivil polis bulunsun. Ben davacı olacağım” dedi.

Avukatlardan tepki CHP'li Mahmut Tanal avukatlık kanunu görüşülürken avukatların görüşlerinin alınmamasını sert eleştirdi. Tanal, baro başkanlarının meclis adalet komisyonuna alınmamasının "anayasa ihlali ” olduğunu söyledi. “Sarı sendikalar gibi sarı barolar yaratmak için bunu yapıyorlar” diyen Tanal, Türkiye'de "otoriter rejim uygulamalarının yaygınlaştığından” yakındı. Manisa Baro Başkanı Ali Arslan meclise geldiklerinde bariyerlerle karşılaştıklarını anlatırken, “Avukatlık yasası bizim yasamız, baroları yakından ilgilendiren bir yasa. Meclise girmek için vekil arabalarına binmek durumunda kaldık. Nerde hukuk devleti, burası bizim meclisimiz değil mi” çıkışında bulundu. Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir, “çoklu baro” yasa teklifi görüşmelerine baroların dahil edilmesinde ısrarlı olduklarını anlattı, meclis kapısında ne kadar beklemeleri gerekiyorsa beklemekte de kararlı olduklarını söyledi. Demir, “Bizim bu mücadelemiz hukuk devleti içindir ve geri adım atmayacağız” dedi. Adliyede “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları

Meclis bahçesinde oturma eylemi yapan arkadaşlarıyla temas kurmaları polis tarafından engellenen baro başkanları ve çok sayıda avukat Ankara Adliyesi'ne gitti. Adliye'de daha önceden hazır bulunanları “güvenlik” gerekçesiyle çıkaran polis, gazetecilerin burada da görüntü almasına izin vermedi. Baro başkanları ve çok sayıda avukat sloganlar eşliğinde adliyeye geldi. Valiliğin 15 gün süreyle toplantı ve gösterileri yasaklayan kararı nedeniyle “Büyük Savunma Mitingi”ni iptal etmek durumunda kalan baro başkanları ve avukatlar, “Savunma Yürüyor,” "Çok Baro Yok Barodur,” "Baroma Dokunma” pankartları eşliğinde “Faşizme karşı karşı omuz omuza,” “Bölünmüş baro yok adalettir” ve “Feyzioğlu istifa” sloganları attı. Avukatlar alkışlarla baroların yapılarını değiştirmeyi hedefleyen yasa tasarısını protesto etti. Erdinç: Cübbelerimize düğme dikmeye çalışıyorsunuz Adliyede konuşan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, “Baskı rejiminin masasının altından çıkardığı sopaya hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Savunmadan hiç haz etmediniz, biliyoruz. Teslim alamadığınız baroları parçalayarak cübbelerimize düğme dikmeye çalışıyorsunuz. İstiyorsunuz ki herkes sussun bu karanlık böyle sürsün. Sizden öncekilere de söylemiştik. Biat etmiyoruz” diye konuştu.