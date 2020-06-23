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Baro başkanlarının Ankara'daki yürüyüşüne izin çıktı! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Baro başkanlarının dünden bu yana Ankara girişinde bekleyişi sürerken son dakika haberine göre baroların yürüyüşüne izin çıktı. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sabah saatlerinde alana gelerek baro başkanlarını ziyaret ederken alana gelen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ise baro başkanları sırtını dönerek protesto etti.

Baro başkanlarının Ankara'daki yürüyüşüne izin çıktı! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

Baro başkanlarının Baroların yapısıyla ilgili yapılması planlanan yasal düzenlemeye karşı başlattıkları Savunma Yürüyüşü dün Ankara girişinde engellenmişti.

BARO BAŞKANLARININ YÜRÜYÜŞÜNE İZİN ÇIKTI

Polis barikatlarla 56 baro başkanının kente girişine engel olurken, dün sabahtan bu yana baro başkanlarının bekleyişi sürerken, son dakika haberine göre baro başkanlarının yürüyüşüne izin çıktı.

Baro başkanları 200 metrelik yürüyüşün ardından otobüslerle Anıtkabir'e geçecek.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

ANKARA

Gece boyunca yağmur altında bekleyen avukatların çevresine bugün sabah polis bariyerleri ve çok sayıda otobüsün konulduğu görüldü.

AKŞENER VE YAVAŞ'TAN BARO BAŞKANLARINA ZİYARET

Sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya girişi engellenen ve polis ablukasında bekleyişi süren başkanları ziyarete gitti.

MANSUR YAVAS

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meclis'te yaptığı grup toplantısının ardından, Ankara'ya girişi engellenen baro başkanlarını ziyarete gitti. Alanda baro başkanlarıyla görüşen Akşener, desteklerini belirtti.

AKSENER

METİN FEYZİOĞLU'NA PROTESTO

Öte yandan alana gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu baro başkanları sırtını dönerek protesto etti.

metın feyzıoglu

FEYZİOĞLU: İÇİŞLERİ BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM

Burada kısa bir açıklama yapan Metin Feyzioğlu "Biraz önce İçişleri Bakanımız ile de görüştüm, bu çözülecek. Bir bardak suda fırtına koparmak yerine, insanlar demokratik haklarını kullansınlar" ifadelerini kullandı.

dsada


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