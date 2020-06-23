Baro başkanlarının Ankara'daki yürüyüşüne izin verildi! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

Baro başkanlarının Baroların yapısıyla ilgili yapılması planlanan yasal düzenlemeye karşı başlattıkları Savunma Yürüyüşü dün Ankara girişinde engellenmişti.
Polis barikatlarla 56 baro başkanının kente girişine engel olurken, dün sabahtan bu yana baro başkanlarının bekleyişi sürerken, son dakika haberine göre baro başkanlarının yürüyüşüne izin çıktı. Bu kararın ardından baro başkanları yürüyüşe başladı.
Baro başkanları 200 metrelik yürüyüşün ardından otobüslerle Anıtkabir'e geldi.
ANKARA BAROSU AVUKATLARINDAN DESTEK
Adliyesi'nde bir grup avukat, baro başkanlarına destek verdi. Ankara Adliyesi'ndeki Ankara Barosu önünde toplanan yaklaşık 100 avukat, daha sonra alkışlarla adliye koridorlarında yürüdü. Avukatlar 'savunma teslim alınamaz' sloganı attı.
SABAH SAATLERİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Gece boyunca yağmur altında bekleyen avukatların çevresine bugün sabah polis bariyerleri ve çok sayıda otobüsün konulduğu görüldü.
AKŞENER VE YAVAŞ'TAN BARO BAŞKANLARINA ZİYARET
Sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya girişi engellenen ve polis ablukasında bekleyişi süren başkanları ziyarete gitti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meclis'te yaptığı grup toplantısının ardından, Ankara'ya girişi engellenen baro başkanlarını ziyarete gitti. Alanda baro başkanlarıyla görüşen Akşener, desteklerini belirtti.
CHP'DEN ZİYARET
CHP milletvekilleri de avukatları ziyaret ederek destek verdi. Baro başkanlarıyla görüştükten sonra CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklama yaptı. Erkek, "Bugün hukukçu milletvekilleri olarak baro başkanlarımızı ziyaret ettik. Bir meslektaş olarak bu ziyareti gerçekleştirdik. Baro başkanlarımızın verdiği mücadele siyaset üstü bir mücadele, hukukun üstünlüğü ve savunmanın mücadelesidir. Baroları zayıflatırsanız vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvencesiz bırakırsınız. Biz hukukçu milletvekilleri olarak süreci yakından takip ediyoruz. İstismar edilmemesi için dün onların yanında özellikle olmadık. Baro başkanları kaldırımın üzerinde yürümek istiyor. Herkes izin almadan silahsız, saldırısız yürüme hakkına sahiptir. Hangi gerekçeyle baro başkanlarının yürümesi engellenebilir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan alana gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu baro başkanları sırtını dönerek protesto etti.
FEYZİOĞLU: İÇİŞLERİ BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM
Burada kısa bir açıklama yapan Metin Feyzioğlu "Biraz önce İçişleri Bakanımız ile de görüştüm, bu çözülecek. Bir bardak suda fırtına koparmak yerine, insanlar demokratik haklarını kullansınlar" ifadelerini kullandı.