HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baro başkanlarının Ankara'daki yürüyüşüne izin verildi! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

Baro başkanlarının Ankara'daki yürüyüşüne izin verildi! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Baro başkanlarının dünden bu yana Ankara girişinde bekleyişi sürerken bu sabah baroların yürüyüşüne izin çıktı. Yürüyüşe başlayan baro başkanları öğle saatlerinde Anıtkabir'e ulaştı. Öte yandan sabah saatlerinde baro başkanlarını ziyaret etmek için alana gelen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu, baro başkanları sırtını dönerek protesto etti.

Baro başkanlarının Baroların yapısıyla ilgili yapılması planlanan yasal düzenlemeye karşı başlattıkları Savunma Yürüyüşü dün Ankara girişinde engellenmişti.

BARO BAŞKANLARININ YÜRÜYÜŞÜNE İZİN

Polis barikatlarla 56 baro başkanının kente girişine engel olurken, dün sabahtan bu yana baro başkanlarının bekleyişi sürerken, son dakika haberine göre baro başkanlarının yürüyüşüne izin çıktı. Bu kararın ardından baro başkanları yürüyüşe başladı.

BARO BAŞKANLARI ANITKABİR'DE

Baro başkanları 200 metrelik yürüyüşün ardından otobüslerle Anıtkabir'e geldi.

baro baskanları

ANKARA BAROSU AVUKATLARINDAN DESTEK

Adliyesi'nde bir grup avukat, baro başkanlarına destek verdi. Ankara Adliyesi'ndeki Ankara Barosu önünde toplanan yaklaşık 100 avukat, daha sonra alkışlarla adliye koridorlarında yürüdü. Avukatlar 'savunma teslim alınamaz' sloganı attı.

SABAH SAATLERİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

ANKARA

Gece boyunca yağmur altında bekleyen avukatların çevresine bugün sabah polis bariyerleri ve çok sayıda otobüsün konulduğu görüldü.

AKŞENER VE YAVAŞ'TAN BARO BAŞKANLARINA ZİYARET

Sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya girişi engellenen ve polis ablukasında bekleyişi süren başkanları ziyarete gitti.

yavassss

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meclis'te yaptığı grup toplantısının ardından, Ankara'ya girişi engellenen baro başkanlarını ziyarete gitti. Alanda baro başkanlarıyla görüşen Akşener, desteklerini belirtti.

aksnerrrrr

CHP'DEN ZİYARET

CHP milletvekilleri de avukatları ziyaret ederek destek verdi. Baro başkanlarıyla görüştükten sonra CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklama yaptı. Erkek, "Bugün hukukçu milletvekilleri olarak baro başkanlarımızı ziyaret ettik. Bir meslektaş olarak bu ziyareti gerçekleştirdik. Baro başkanlarımızın verdiği mücadele siyaset üstü bir mücadele, hukukun üstünlüğü ve savunmanın mücadelesidir. Baroları zayıflatırsanız vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvencesiz bırakırsınız. Biz hukukçu milletvekilleri olarak süreci yakından takip ediyoruz. İstismar edilmemesi için dün onların yanında özellikle olmadık. Baro başkanları kaldırımın üzerinde yürümek istiyor. Herkes izin almadan silahsız, saldırısız yürüme hakkına sahiptir. Hangi gerekçeyle baro başkanlarının yürümesi engellenebilir" ifadelerini kullandı.

chp

METİN FEYZİOĞLU'NA PROTESTO

Öte yandan alana gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu baro başkanları sırtını dönerek protesto etti.

metın feyzıoglu

FEYZİOĞLU: İÇİŞLERİ BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM

Burada kısa bir açıklama yapan Metin Feyzioğlu "Biraz önce İçişleri Bakanımız ile de görüştüm, bu çözülecek. Bir bardak suda fırtına koparmak yerine, insanlar demokratik haklarını kullansınlar" ifadelerini kullandı.

feyzıoglu acıklama


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
TBMM'de koronavirüs paniğiTBMM'de koronavirüs paniği
Antalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriAntalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Çankırı'da deprem!

Çankırı'da deprem!

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

Selin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

Selin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Berkin Elvan kimdir?

Berkin Elvan kimdir?

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Diğer Haberler
Tekirdağ’da feci kaza! 1 ölü, 8 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza! 1 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Saygı Öztürk açıklaması: İçişleri Bakanı özür dilesin

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: İçişleri Bakanı özür dilesin

Son dakika! İstanbul Çatalca'da hortum çıktı

Çatalca'da hortum çıktı

Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü

Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü

İstanbul'daki şiddetli fırtına ve yağmur! A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 500 bin TL ödülle aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

500 bin TL ödülle aranıyorlardı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.