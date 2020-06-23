Baro başkanlarının Ankara'daki yürüyüşüne izin verildi! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meclis'te yaptığı grup toplantısının ardından, Ankara'ya girişi engellenen baro başkanlarını ziyarete gitti. Alanda baro başkanlarıyla görüşen Akşener, desteklerini belirtti.

CHP'DEN ZİYARET

CHP milletvekilleri de avukatları ziyaret ederek destek verdi. Baro başkanlarıyla görüştükten sonra CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklama yaptı. Erkek, "Bugün hukukçu milletvekilleri olarak baro başkanlarımızı ziyaret ettik. Bir meslektaş olarak bu ziyareti gerçekleştirdik. Baro başkanlarımızın verdiği mücadele siyaset üstü bir mücadele, hukukun üstünlüğü ve savunmanın mücadelesidir. Baroları zayıflatırsanız vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvencesiz bırakırsınız. Biz hukukçu milletvekilleri olarak süreci yakından takip ediyoruz. İstismar edilmemesi için dün onların yanında özellikle olmadık. Baro başkanları kaldırımın üzerinde yürümek istiyor. Herkes izin almadan silahsız, saldırısız yürüme hakkına sahiptir. Hangi gerekçeyle baro başkanlarının yürümesi engellenebilir" ifadelerini kullandı.