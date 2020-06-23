Baro başkanlarının Ankara girişindeki bekleyişi sürüyor! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

Baro başkanlarının Baroların yapısıyla ilgili yapılması planlanan yasal düzenlemeye karşı başlattıkları Savunma Yürüyüşü dün Ankara girişinde engellenmişti.
Polis barikatlarla 56 baro başkanının kente girişine engel olurken, dün sabahtan bu yana baro başkanlarının bekleyişi sürüyor.
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Gece boyunca yağmur altında bekleyen avukatların çevresine bugün sabah polis bariyerleri ve çok sayıda otobüsün konulduğu görüldü.
AKŞENER VE YAVAŞ'TAN BARO BAŞKANLARINA ZİYARET
Alandan çıkan avukatların tekrar alana girişine izin verilmediği öğrenilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anakra'ya girişi engellenen ve polis ablukasında bekleyişi süren başkanları ziyarete gitti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meclis'te yaptığı grup toplantısının ardından, Ankara'ya girişi engellenen baro başkanlarını ziyarete gitti. Alanda baro başkanlarıyla görüşen Akşener, desteklerini belirtti.
METİN FEYZİOĞLU'NA PROTESTO
Öte yandan alana gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu baro başkanları sırtını dönerek protesto etti.
FEYZİOĞLU: İÇİŞLERİ BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM
Burada kısa bir açıklama yapan Metin Feyzioğlu "Biraz önce İçişleri Bakanımız ile de görüştüm, bu çözülecek. Bir bardak suda fırtına koparmak yerine, insanlar demokratik haklarını kullansınlar" ifadelerini kullandı.