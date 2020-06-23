Baro başkanlarının Ankara girişindeki bekleyişi sürüyor! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

FEYZİOĞLU: İÇİŞLERİ BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM

Burada kısa bir açıklama yapan Metin Feyzioğlu "Biraz önce İçişleri Bakanımız ile de görüştüm, bu çözülecek. Bir bardak suda fırtına koparmak yerine, insanlar demokratik haklarını kullansınlar" ifadelerini kullandı.



