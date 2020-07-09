Baro başkanlarının Kuğulu Park nöbetinde polis ablukasına rağmen kalabalık dağılmıyor

Eyleme destek veren milletvekilleri, polis barikatını aşarak parkın içine girdi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve TİP Milletvekili Erkan Baş, parkın kapatıldığının hukuksuz olduğu gerekçesiyle, polisin kurmuş olduğu barikatı yıktı.

Polis, ilk olarak Kuğulu Park'ın girişine kurduğu barikatları kalabalığın artmasıyla birlikte parkı kesen Tunalı Caddesi'nin bir kısmını da kapsayacak şekilde genişletti. Kolluk güçlerinin barikatları genişletmesi sırasında sık sık kalabalıktaki siviller ve polis arasında arbede yaşandı.

Ancak polis, ek bir bariyer çekerek avukatların, baro başkanlarının yanına gitmesi engelledi.

CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu, eyleme destek vermek amacıyla Kuğulu Park'a gelen diğer isimler arasında.

https://twitter.com/fundanurozturk/status/1281225283144687621

Tasarıya karşı dilekçe hazırlandı

BBC Türkçe'ye konuşan Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi'nden (TODAM) Avukat Doğan Erkan, Meclis'te oylanan yasa tasarısına karşı dilekçe imzalamak üzere tüm avukatlara Kuğulu Park'ta buluşma çağrısı yapıldığını söyledi.

Erkan, "TBMM'ye 'Bu kanun teklifini geri çekin çünkü bu kanun teklifi Anayasa'ya aykırıdır' demek için bir dilekçe hazırladık. Baro başkanları, avukatları bu dilekçeyi imzalamaya davet etti. Dilekçelerimizi imzalayıp baro başkanlarını Meclis'e uğurlayacaktık ancak engelleniyoruz" dedi ve ekledi:

"Dilekçe hakkımız engelleniyor, seyahat özgürlüğümüz engelleniyor. Hukuk dışılığı o kadar abarttılar ki artık hiçbir rasyonel açıklaması yok. Egemenlerin emirleri altında olduklarını biliyoruz ancak bir mantığı olmak zorunda, hiçbir mantığı yok. Bu mantıksızlık ve baskı bizim hukuki direnme gücümüzü artırıyor."