Baro başkanlarının sırtlarını döndüğü Metin Feyzioğlu istifa mı edecek?

Baro başkanlarının protesto ettiği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, YouTuber Cüneyt Özdemir'in kanalında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bugün yürüyüşe katılan baro başkanlarını ziyareti sırasında protesto ettiği Feyzioğlu 'istifa' sorusuna yanıt verdi. Peki Metin Feyzioğlu istifa mı edecek?

NEDEN ANITKABİR'E GİTTİ?

Feyzioğlu, "Neden destek vermek yerine Anıtkabir'e gittiniz?" sorusuna, "Biz o yürüyüşe katılmak istemedik. O da bizim hakkımız. Her dünya görüşünden insanın gittiği bir yer Anıtkabir. Benim önerdiğim programı bazı baro başkanları tasvip etmedi" diye yanıt verdi.

BARO BAŞKANLARI SIRTINI DÖNMÜŞTÜ

Feyzioğlu, baro başkanlarının çoklu baroyu da öngören barolar düzenlemesine karşı yaptığı eyleme 27 saat sonra gitmiş, baro başkanları sırtlarını dönerek protestoda bulunmuştu.

'İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?' SORUSUNA YANIT

Feyzioğlu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz," sorusuna "İstifa etmemi gerektiren herhangi bir durum yok. Benle ilgili değil. Ben kanun koyucu değilim." diyerek yanıt verdi.

Feyzioğlu'nun, "Benim tercih ettiğim yöntem slogan atmak değil" diyerek eylem yapan baro başkanlarını eleştirmesi sonrasında Cüneyt Özdemir'den "Haksızlık etmeyin!" tepkisi geldi.



