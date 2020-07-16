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  4. Baro düzenlemesinde son dakika gelişmesi! CHP düzenlemeyi AYM'ye götürdü

Baro düzenlemesinde son dakika gelişmesi! CHP düzenlemeyi AYM'ye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

CHP, baro düzenlemesi diye bilinen Avukatlık Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. İçtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik" ifadelerini kullandı.

Baro düzenlemesinde son dakika gelişmesi! CHP düzenlemeyi AYM'ye götürdü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, baro düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı. Altay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Milleti kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik hükümlerin iptaline yöneliktir. Bu kanun 28 maddedir, biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir. 15 ve 18'inci maddelerin ilintili olduğu için 21 maddeyi içermektedir. Anayasa'nın 88'inci maddesi, iç tüzüğü işaret eder. İçtüzük çiğnenmiş ve komisyon toplanmıştır. Biz buna eylemli içtüzük ihlali diyoruz. Bunların yok hükmünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eylemli içtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik.

15'inci maddeye yönelik itirazımız var. Bu da 2 bin avukatın baro kurabilmesidir. Baroların görevi hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaktır. Bizim ülkemizde yargı çevresinden anlaşılan illerdir. Aynı yargı çevresinde iki baronun örneği yok. İstanbul'da 23, Ankara'da 8, İzmir'de 4 baro kurulabilir. 'Ne var bunda' denilebilir. Barolar arası ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet düzeni, disiplini ortadan kaldırır. Ayrıca farklı dinsel, etnik, ideolojik ve hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak barolar adliyeleri çatışma merkezine dönüştürür.

Yüksek mahkemenin elinde geniş bir içtihat havuzu var. Bu başvurumuzun kabul edileceğine dair yüzde 100'lük bir inançla buradan ayrılacağım."

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