Baro Yasası Yasalaşırsa CHP AYM’ye Gidecek

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu kabul edilerek yasalaşırsa Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. 78 baronun karşı çıktığı ‘‘çoklu baro düzenlenmesini’’ de içeren kanun teklifi yaklaşık 50 saat süren görüşmelerin ardından bu sabaha karşı AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Geçtiğimiz hafta yapılan son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. İnşallah, bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz” diyerek kamuoyuna duyurduğu 18 madden oluşan düzenlemenin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda gündeme alınması bekleniyor. Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu kabul edilerek yasalaşırsa Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. CHP’li Öztrak: ‘‘Çoklu baro FETÖ projesi’’

Bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP ve MHP koalisyonunun getirdiği yasa teklifinin 784 bin kilometrekarelik vatan toprağını parçalama projesi olduğunu söyledi. Öztrak, ‘‘Bu yasa teklifinde; müellifi FETÖ olan ‘paralel/çoklu baro projesi’ var. FETÖ’nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Aslında bu topraklar ‘paralel/çoklu baroya’ yabancı değildir. Bundan yüzyıl önce işgal altındaki İstanbul’da, işgal güçleri etnik ve dini esaslara göre barolar kurmuşlardı. Bu teklifte emperyal güçlerin, mütareke döneminde uygulamaya koydukları, ‘Adaleti böl ve yönet projesi’ var.Bu teklifte, etnik, mezhepsel, siyasi meşrebe göre ayrı ayrı barolar kurarak, ‘Cumhuriyetin modernleşme projesinin adalet ayağını’ tamamen bitirmek var. Lafa gelince, ‘tek bayrak’, ‘tek devlet’, ‘tek millet’, ‘tek vatan’. Ama iş baroya ve hukuka gelince ‘çok baro’, ‘çok hukuk’. Bugün bakanlıklar tarikatlar arasında paylaşılıyor, anlaşılan yarın da barolar paylaşılacak. Bu ülkede hukuk birliği bozulursa, üniter yapı yani devletin birliği nasıl korunacaktır? Koalisyonu bir kez daha uyarıyoruz. Bu taslağı size kim hazırlayıp getirdiyse, niyetini bir kez daha sorgulayın. Artık ‘aldatılma kotanız’ doldu’’ dedi.

İktidarın daha önce hakim ve savcıları bir cemaate teslim ettiğini savunan CHP Parti Sözcüsü, bu düzenlemenin amacının ‘‘adaleti tamamen sarayın vesayeti altına almak” olduğunu söyledi. HDP’li Oluç: ‘‘Savunma da iktidara bağımlı hale getirilmek isteniyor’’ HDP de en başından beri çoklu baroya karşı. HDP Meclis Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, bu teklifle birlikte yargı üzerinde kusursuz bir tahakküm kurulmak istendiğini dile getirdi. Oluç, ‘‘Savcı ve hakimler dışında şimdi avukatlar da, yani savunma mekanizması da iktidara bağımlı bir hale getirilmek isteniyor. Yani aslında bir Burhan Kuzu hukuku dayatılıyor bütün Türkiye’ye. Adaleti kendisine göre düzenleyen bir partidir, Adalet ve Kalkınma Partisi… Barolar düzenlemesinin üç nedeni var. Birincisi, AKP diyor ki, ‘Bizim barolarımız yok, onun için kendimize bağlı baroları oluşturmak istiyoruz’. İkincisi, AKP diyor ki, ‘Güçlü bir Barolar Birliği delegasyonuna ihtiyacımız var’. Dolayısıyla Barolar Birliği delegasyonunu dizayn etmek için bu teklifi oluşturuyorlar. Üçüncü nedeni de, Barolar Birliği’nin mali imkanlarını kendi yandaş barolarına ve avukatlarına aktarmak istiyorlar. Bu iktidar insan hakları fobisi olan bir iktidardır; demokrasi fobisi, hukuk fobisi olan bir iktidardır’’ dedi.