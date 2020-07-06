Baro Yasası Yasalaşırsa CHP AYM’ye Gidecek

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu kabul edilerek yasalaşırsa Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.
78 baronun karşı çıktığı ‘‘çoklu baro düzenlenmesini’’ de içeren kanun teklifi yaklaşık 50 saat süren görüşmelerin ardından bu sabaha karşı AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Geçtiğimiz hafta yapılan son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. İnşallah, bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz” diyerek kamuoyuna duyurduğu 18 madden oluşan düzenlemenin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda gündeme alınması bekleniyor.
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu kabul edilerek yasalaşırsa Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.
CHP’li Öztrak: ‘‘Çoklu baro FETÖ projesi’’
Bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP ve MHP koalisyonunun getirdiği yasa teklifinin 784 bin kilometrekarelik vatan toprağını parçalama projesi olduğunu söyledi.
Öztrak, ‘‘Bu yasa teklifinde; müellifi FETÖ olan ‘paralel/çoklu baro projesi’ var. FETÖ’nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Aslında bu topraklar ‘paralel/çoklu baroya’ yabancı değildir. Bundan yüzyıl önce işgal altındaki İstanbul’da, işgal güçleri etnik ve dini esaslara göre barolar kurmuşlardı. Bu teklifte emperyal güçlerin, mütareke döneminde uygulamaya koydukları, ‘Adaleti böl ve yönet projesi’ var.Bu teklifte, etnik, mezhepsel, siyasi meşrebe göre ayrı ayrı barolar kurarak, ‘Cumhuriyetin modernleşme projesinin adalet ayağını’ tamamen bitirmek var. Lafa gelince, ‘tek bayrak’, ‘tek devlet’, ‘tek millet’, ‘tek vatan’. Ama iş baroya ve hukuka gelince ‘çok baro’, ‘çok hukuk’. Bugün bakanlıklar tarikatlar arasında paylaşılıyor, anlaşılan yarın da barolar paylaşılacak. Bu ülkede hukuk birliği bozulursa, üniter yapı yani devletin birliği nasıl korunacaktır? Koalisyonu bir kez daha uyarıyoruz. Bu taslağı size kim hazırlayıp getirdiyse, niyetini bir kez daha sorgulayın. Artık ‘aldatılma kotanız’ doldu’’ dedi.
İktidarın daha önce hakim ve savcıları bir cemaate teslim ettiğini savunan CHP Parti Sözcüsü, bu düzenlemenin amacının ‘‘adaleti tamamen sarayın vesayeti altına almak” olduğunu söyledi.
HDP’li Oluç: ‘‘Savunma da iktidara bağımlı hale getirilmek isteniyor’’
HDP de en başından beri çoklu baroya karşı.
HDP Meclis Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, bu teklifle birlikte yargı üzerinde kusursuz bir tahakküm kurulmak istendiğini dile getirdi.
Oluç, ‘‘Savcı ve hakimler dışında şimdi avukatlar da, yani savunma mekanizması da iktidara bağımlı bir hale getirilmek isteniyor. Yani aslında bir Burhan Kuzu hukuku dayatılıyor bütün Türkiye’ye. Adaleti kendisine göre düzenleyen bir partidir, Adalet ve Kalkınma Partisi… Barolar düzenlemesinin üç nedeni var. Birincisi, AKP diyor ki, ‘Bizim barolarımız yok, onun için kendimize bağlı baroları oluşturmak istiyoruz’. İkincisi, AKP diyor ki, ‘Güçlü bir Barolar Birliği delegasyonuna ihtiyacımız var’. Dolayısıyla Barolar Birliği delegasyonunu dizayn etmek için bu teklifi oluşturuyorlar. Üçüncü nedeni de, Barolar Birliği’nin mali imkanlarını kendi yandaş barolarına ve avukatlarına aktarmak istiyorlar. Bu iktidar insan hakları fobisi olan bir iktidardır; demokrasi fobisi, hukuk fobisi olan bir iktidardır’’ dedi.
5000’den fazla avukatın kayıtlı olduğu üç baro var
Düzenlemede 5000’den fazla üyesi olan barolar, 2000 avukatın üye olması halinde yeni bir baro kurabiliyor. Türkiye’de 5000’den fazla avukatın kayıtlı olduğu üç il ise İstanbul, Ankara ve İzmir.
Saruhan Oluç, ‘‘’Neden 2 bin, neden bin 500 değil veya 3 bin değil, 3 bin 500 değil’ dedik. Bunun nedeni de şurada gizli; 2018 yılında yapılan İstanbul Barosu seçimlerinde AKP’nin desteklemiş olduğu listenin aldığı oy 2 bin 400 civarındadır. Yani 2 bin rakamı da buradan geliyor. Yoksa herhangi bir evrensel kriter ya da makul bir kriter yok ortada. Onlar 2 bin üzerinde oy aldıkları için 2 bin üzerindeki sayıyla da baro kurulabilir demiş oluyorlar’’ diye konuştu.
Baroların eylemi sonuç vermedi
23 Haziran’da Ankara’ya sokulmayan baro başkanları, ertesi gün kendileriyle görüşmek için gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na sırtlarını dönerek aralarına almamışlardır.
Dört gün önce yeniden Ankara’ya dönen baro başkanları ve avukatların TBMM Adalet Komisyonu’na katılma talepleri reddedildi. TBMM’nin Çankaya girişinde bu süre boyunca oturma eylemi yapan avukatların komisyondaki hukukçu milletvekillerine cübbe, düğme ve dikiş seti göndererek “Ya cübbelerinize düğme dikin ya da düğmeyi çöpe atıp bu süreçten vazgeçin” şeklindeki talepleri sonuç vermedi.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve İzmir Barosu Özkan Yücel ile birlikte yasa teklifine en başından beri en sert karşı çıkış gösteren Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, yasanın amacının ‘‘tam bağımlı yaratmak’’ olduğunu söyledi.