Baro Yöneticileri Ankara Girişinde Abluka Altında Tutuluyor

Kendi illerinden hareket ettikleri 4 gün boyunca kilometrelerce mesafeyi yürüyen Baro başkan ve yöneticilerine, sembolik bir yürüyüş yaparak başkente girmelerine neden izin verilmediği merak ediliyor.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun dün saat 15:30 itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Adbülhamit Gül ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la görüşerek sorunun çözüleceğini söylemesine rağmen yürüyüşe henüz izin çıkmadı.

Türkiye’de avukatlık mesleğini yapan kişileri, yüzde 90’ın üzerinde temsil etmekte olan 58 Baro yönetimi, başkent Ankara’ya girişte, Eskişehir yolunda durduruldukları noktada dün gece yarısından itibaren olay yerine sevk edilen ilave polis ve bariyerle adeta abluka altına alındı.

Türkiye’de Baro yapılarıyla ilgili değişiklik tasarılarını protesto etmek ve hukukun üstünlüğünü vurgulamak için “Savunma yürüyor” eylemini tamamlamak amacıyla 500 metrelik sembolik bir yürüyüşle Ankara’ya dün sabah girmeyi planlayan Baro yönetimlerine halen izin verilmedi.

Baro başkanlarına yönelik polis, dün geceden itibaren tutumunu daha da sertleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından baro yöneticilerine oturma eylemi yaptıkları noktada, battaniye ve sandalye temin edilmesine de polis izin vermedi. Polis, Baro yöneticilerine sadece sıcak çorba dağıtılmasına müsaade etti. Baro başkanları sabaha dek bekletildikleri noktada zorlu anlar geçirdi.

Bugün sabah saatlerindeyse bölgedeki polis sayısı arttırılarak basın mensuplarıyla Baro yöneticileri arasına da ilave bariyerler çekildi.

İhtiyaçlarını karşılamak içinde çember içindeki alandan ayrılan Bilecik Barosu’nu eylemde temsil eden Başkan Yardımcısı Hasan Şahin’in yeniden diğer avukatların yanına dönmesine izin verilmedi. Alan yeniden dönmek isteyen Şahin’e polis sert şekilde müdahale etti ve yere yatırarak gözaltına aldı.

Şu dakikalarda Baro başkanları ve yönetimleri bekleyişlerini sürdürürken polis tarafından dün basın açıklaması için belirlenmiş Ankara giriş kapısındaki noktaya da barikatlar kurulduğu ve oradaki boş alanın da çevrelendiği görüldü.

