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Baro Yöneticilerine Ankara'ya Giriş İzni Verildi

23.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

“Savunma yürüyor” eylemini tamamlamak amacıyla 500 metrelik sembolik bir yürüyüşle Ankara’ya dün sabah girmeyi planlayan Baro yönetimlerine izin çıktı

Baro Yöneticilerine Ankara'ya Giriş İzni Verildi

Türkiye’de Baro yapılarıyla ilgili değişiklik tasarılarını protesto etmek ve hukukun üstünlüğünü vurgulamak için “Savunma yürüyor” eylemini tamamlamak amacıyla 500 metrelik sembolik bir yürüyüşle Ankara’ya dün sabah girmeyi planlayan Baro yönetimlerine izin çıktı.

Öğle saatlerinde verilen izin ve polis ablukasının kaldırılmasının ardından avukatlar bir süre yürüyerek başkent Ankara’ya sembolik girişi tamamladı. Bu kısa yürüyüşün ardından Baro yönetimleri araçlarla Anıtkabir’e doğru yola çıktı.

Böylece Baro yönetimlerinin yaklaşık 27 saat süren Ankara girişindeki eylemi sona ermiş oldu.

Türkiye’de avukatlık mesleğini yapan kişileri, yüzde 90’ın üzerinde temsil etmekte olan 58 Baro yönetimi, dün sabah saatlerinde başkent Ankara’ya girişte, Eskişehir yolunda durduruldukları noktada dün gece yarısından itibaren olay yerine sevk edilen ilave polis ve bariyerle adeta abluka altına alındı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun dün saat 15:30 itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Adbülhamit Gül ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la görüşerek sorunun çözüleceğini söylemesine rağmen yürüyüşe bugün öğle saatlerine kadara izin çıkmadı.

Kendi illerinden hareket ettikleri 4 gün boyunca kilometrelerce mesafeyi yürüyen Baro başkan ve yöneticilerine, sembolik bir yürüyüş yaparak başkente girmelerine neden izin verilmediği merak ediliyor.

Baro başkanlarına yönelik polis, dün geceden itibaren tutumunu daha da sertleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından baro yöneticilerine oturma eylemi yaptıkları noktada, battaniye ve sandalye temin edilmesine de polis izin vermedi. Polis, Baro yöneticilerine sadece sıcak çorba dağıtılmasına müsaade etti. Ancak yine belediyenin temin ettiği çay termoslarının, Baro yöneticilerinin bulunduğu alana yerleştirilmesine polis tarafından izin verilmedi.

Bugün sabah saatlerindeyse bölgedeki polis sayısı arttırılarak basın mensuplarıyla Baro yöneticileri arasına da ilave bariyerler çekildi. Ayrıca Baro yöneticilerinin bulunduğu alan çevik kuvvet otobüsleriyle çevrelendi. Bu da basının avukatların bulunduğu alandan sabah saatlerinde görüntü alınmasına engel oldu.

Emniyet görevlilileri, basının Baro yöneticilerinin olduğu alana alınmaması konusunda yazılı bir talimat olup olmadığı şeklindeki basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bıraktı.

Bilecik Baro Başkan Yardımcısı'na gözaltı

Sabah saatlerinde ihtiyaçlarını karşılamak içinde çember içindeki alandan ayrılan Bilecik Barosu’nu eylemde temsil eden Başkan Yardımcısı Hasan Şahin’in yeniden diğer avukatların yanına dönmesine izin verilmedi. Alan yeniden dönmek isteyen Şahin’e polis sert şekilde müdahale etti ve yere yatırarak gözaltına aldı.

Baro başkanları ve yönetimleri bekleyişlerini sürdürürken polis tarafından dün basın açıklaması için belirlenmiş Ankara giriş kapısındaki noktaya da barikatlar kuruldu ve oradaki boş alanın da çevrelendiği görüldü.

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na tepki

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu öğle saatlerinde, Baro başkan ve yöneticilerinin eyleminin 27. saatinde alana geldi. Avukatlar Feyzioğlu'na tepki gösterdi. Kol kola girerek Feyzioğlu'na sırtını dönen baro yöneticileri Baro Başkanı'nın alana girmesine izin vermedi.

Metin Feyzioğlu'nun "Geçmiş olsun demeye geldim. Sorun çözülüyor" sözlerine de tepki gösteren avukatlar, Feyzioğlu'na "Baroları böldürmeyeceğiz" ve "Dün neredeydiniz? Sayenizde oldu. Birliği siz bozdunuz. Size ihtiyacımız yok. Sorun çözülüyor siz gölge etmeyin yeter" şeklinde yanıtlar verdiler. Baro yöneticileri daha sonra "Savunma susmadı, susmayacak" şeklinde sloganlar atarken Metin Feyzioğlu da alanı terk etti.

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