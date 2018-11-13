Baro yönetiminden Adalet Bakanı Gül'e ziyaret

Ankara Barosu'nun yeni yönetimi, Adalet Bakan Abdülhamit Gül’ü, ziyaret etti. Ziyarette, Ankara Adliyesi'nin parçalara bölünmesi nedeniyle yaşanan sıkıntılar dile getirildi. Bakan Gül ise, yeni yapılacak adliye binası için yer tahsisi kararını beklediklerini söyledi.

​Ankara Barosu Başkanlığı'na seçilen Avukat Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri, dün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, mesleki sorunları dile getiren Avukat Sağkan, avukatlık sınavı, emeklilik düzenlemeleri, işçi avukatların ekonomik ve sosyal hakları, kamu avukatlarının özlük hakları, CMK avukatlarının ücretlerini ve yeşil pasaport sorunlarını dile getirdi.

Avukat Sağkan, Ankara'da adliyenin parçalara bölünmesi nedeniyle, avukat ve vatandaşların yaşadığı sorunları paylaşarak, yeni bir adliye binasının yapılması yönündeki taleplerini dile getirdi. Bakan Gül, yeni adliye binasının gündemlerinde olduğunu, bu konuda tahsis kararının beklendiğini ve karar çıkar çıkmaz yeni adliyenin yapılacağı, yerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Görüşmede, baro yönetimi, emniyet güçlerinin adliyelerde avukatları karşı sert tutumları olduğunu belirterek, Bakan Gül'den çözüm istedi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

