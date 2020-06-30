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Baro Yürüyüşüne İzin Verilmedi Avukatlar Oturma Eylemi Yaptı

30.06.2020 00:23 | Son Güncelleme

İzmir Barosu’nun çağrısıyla Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklikleri protesto etmek isteyen avukatlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yürüyüp, orada bir basın açıklaması yapmak amacıyla Baro binasının önünde toplandı. Binanın bulunduğu sokağı panzerlerle kapatan polis, yürüyüşe izin vermedi

Baro Yürüyüşüne İzin Verilmedi Avukatlar Oturma Eylemi Yaptı

Hükümetin bazı illerde birden fazla baro kurulmasına ve baroların seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik girişimine tepkiler sürüyor. İzmir Barosu’nun çağrısıyla Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklikleri protesto etmek isteyen avukatlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yürümek ve orada bir basın açıklaması yapmak amacıyla Baro binasının önünde toplandı.

Ancak binanın bulunduğu sokağı panzerlerle kapatan polis, yürüyüşe izin vermedi. Yapılan pazarlıklar sonuç vermeyince, avukatlar sokakta oturma eylemi başlattı. Avukatlar “Savunma susmadı, susmayacak”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları ve şarkılarla eylemi sürdürdü.

“Savunmayı savunmaya devam edeceğiz”

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel barışçıl eylem için burada olduklarını belirterek, "Anayasal hakkımızı kullanıyor olmamıza rağmen durdurulduk. Şu anda kamu görevlileri suç işliyorlar. Bunu onlara söylememize rağmen suç işlemeye devam ediyorlar. Bu barikat çözülene kadar biz burada kalacağız. Savunmayı savunmaya devam edeceğiz" dedi. Yücel, yürüyüşe izin verilinceye kadar oturma eyleminin süreceğini duyurdu.

Baro başkanları Ankara’da toplanacak

Ancak Yücel bir süre sonra şu açıklamayı yaptı: “Az evvel cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki ‘Çoklu baro tasarısını yarın meclise gönderiyoruz’. Bunun üzerine baro başkanları Ankara’da derhal toplanmak için bir karar aldılar. Yarın sabah ilk uçakla ben de Ankara’da olacağım. Şimdi bu eylemi hep birlikte önce saat 23.00’e kadar devam edecek bir oturma eylemine çevirmeyi, sonra da yasa teklifi geri çekilene kadar bu oturma eylemini sürdürmeyi öneriyorum. Var mısınız?”

Önerisi alkışlarla karşılanan Yücel, avukatlara “Çantanızı hazır tutun. Çünkü bütün meslektaşlarımızı Ankara’da yapacağımız büyük savunma yürüyüşü için Ankara’ya çağırıyor olacağız” diye seslendi.

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