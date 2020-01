Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: “Hepimiz Ermeniyiz gibi sloganları bir kenara bırakalım”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 20 Ocak 1990 Azerbaycan Olayları yıl dönümünde, “Hepimiz Ermeniyiz gibi sloganları bir kenara bırakalım da ağız dolusu Türk milletinin uğradığı bu katliamlara karşı hepimiz Türk’üz diyelim” dedi. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “30. Yılında 20 Ocak 1990 Olayları: Azadlığa Giden Yolun Asimetrik Savaşı” konulu etkinlik ve “Kanlı Ocak Resim Sergisi" açılış töreninde Türkiye Odalar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim’in konuşması damga vurdu. Programların açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aygün Attar, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Do. Dr. İsmail Safi katıldı.

“O zamandan farklı güçlü Azerbaycan Ordusu var”

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, “Bugün o zamanda farklı olarak; bizim güçlü silahlı kuvvetlerimiz var. Bugün o günden farklı olarak güçlü Azerbaycan var. Bugün o günden farklı olarak bizlere karşı asimetrik savaş açmış Sovyetler’den farklı olarak, bizim dünyaya iletebileceğimiz sesimiz var. Biz bugünleri, kendimize karşı devam eden tepkileri de işgali de, hakkımızla hukukumuzla, var gücümüzle reddedebilelim. Amacımız budur ki; dünyada her yerde uluslararası hukuk amaç olsun. Biz kimsenin kanının dökülmesini istemeyiz. Ona göre ne kadar asimetrik savaşlar Azerbaycan’a karşı, kardeş Türkiye’mize karşı, Türk devletlerine karşı açılsa da bizim sesimiz her zaman güçlü olacak ve emimin ki her zaman kazanacağız” ifadelerini kullandı.