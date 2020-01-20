Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: “Hepimiz Ermeniyiz gibi sloganları bir kenara bırakalım”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 20 Ocak 1990 Azerbaycan Olayları yıl dönümünde, “Hepimiz Ermeniyiz gibi sloganları bir kenara bırakalım da ağız dolusu Türk milletinin uğradığı bu katliamlara karşı hepimiz Türk’üz diyelim” dedi.

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “30. Yılında 20 Ocak 1990 Olayları: Azadlığa Giden Yolun Asimetrik Savaşı” konulu etkinlik ve “Kanlı Ocak Resim Sergisi" açılış töreninde Türkiye Odalar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim’in konuşması damga vurdu. Programların açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aygün Attar, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Do. Dr. İsmail Safi katıldı.

“21 yüzyılın eşiğinde Bakü’de insanlık dramı yaşanıyordu”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu konuşmasında, “Tarihte Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi sürecine baktığımızda, Azerbaycan Türkü’nün, Azerbaycan halkının bağımsızlık için çok ağır bedelleri ödediğini görürüz. Bu bedelleri doğrudan büyütmüşler, bazen de büyük güçlerin kullandığı ya da onları arkasına alan Ermeniler tarafından Türklere ödetilmiştir. Son 150 yıl maalesef katliamlarla doludur. Azerbaycan Türklüğü, halkı köklü devlet geleneğinin onda verdiği yetki ve ruhla direnmiş ve asla boyun eğmemiştir, bedel ödemiştir. 1990 döneminin sonlarına doğru Sovyet Rusya’sında Azerbaycan’a karşı faaliyetler doruk noktasına ulaşmıştır. Azerbaycan Türklüğü ’nün milli lideri Haydar Aliyev’in Sovyet Yönetimi’nden Gorbaçov ve onun destekçisi Ermenilerin yoğun baskıları sonucunda ayrılmak zorunda kalması bu gerçeğin ispatıdır. Ermeniler, Azerbaycan içinden toprak isteme sürecine girmiştir. 1990 yılının 19 Ocak günü saat 19:27’de Sovyetler Birliği Devlet Birliği Komitesi yani KGB, Azerbaycan TV binasının elektrik ünitesini bombaladı. Basın susturuldu ve görsel yayın imkanı kalmadı. 19 Ocak 1990 gecesi asıl katliamı gerçekleştiren Ermeni komutanların komutasında özel birliklerdir. Kanıtlar mevcudiyetini korumaktadır. Ermeni komutanların komutasında bu özel birlikler, insanları sokakta yürürken, evlerinde, otobüs durağında ve araçlarında evlerine giderken katletti. 21 yüzyılın eşiğinde Bakü’de insanlık dramı yaşanıyordu” diye konuştu.