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Barolar, kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliğince (TBB), baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanmasının yasak olduğu bildirildi.

Barolar, kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanamayacak

TBB'den yapılan açıklamada, 7249 sayılı "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır." hükmü getirildiği hatırlatıldı.

Kanunda yapılan değişiklik sürecinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'na çoklu baro düzenlemesiyle ilgili birden fazla isim başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, baroların farklı isimleri kullanmaları ve tescil ettirmelerinin yasak olduğu, bu konuda TBB Başkanlığınca Türk Patent ve Marka Kurumu'na resmi yazıyla bilgi verildiği kaydedildi.

Baroların tescilinin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değil, yine kanuna göre TBB tarafından yapılacağı aktarılan açıklamada, "Kuruluşu tamamlanmayan baronun tescili de mümkün değildir. Kanun uyarınca baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanması yasaklanmıştır." denildi.

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