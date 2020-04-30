Barolar ses yükseltiyor: "Fetö projesiyle baroların sesini kısma peşindeler"

AKP’nin gündeme taşımak istediği yasa değişikliği baroların kendi yönetimleri ile Türkiye Barolar Birliği’ndeki (TBB) temsiliyet güçlerini de doğrudan değiştirecek düzenlemeler içeriyor. Değişiklik hakkında DW Türkçe’ye bilgi veren AKP’li yetkililer “Hem baro hem de TBB seçim sisteminde değişiklikler olabilecektir. Barolar Birliği seçiminde büyük baroların daha etkili değil de, tüm baroların eşit düzeyde etkisi sağlanabilir” diyor.

Ankara Barosu Diyanet’i toplumda ayrımcılık yapmakla suçlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, baronun Diyanet’e saldırdığını duyurmuştu. Erdoğan’ın bu saldırıyı “devlete saldırı” olarak yorumlamasının ardından AKP baro seçim sistemini değiştirmeye yönelik daha önceden hazırlanan yasa değişikliğini gündeme taşımak için kolları sıvadı.

Üzerine çalışılan düzenlemelere göre baro seçimlerinde ‘nisbi temsil’ sistemi hakim kılınmak isteniyor.

Mevcut durumda TBB Genel Kurulu için her baro ikişer delege çıkarıyor. Ankara, İstanbul gibi avukat sayısı fazla olan barolar yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege seçme hakkına sahip. Örneğin 50 binden fazla üyesi olan İstanbul Barosu, TBB Genel Kurulu’nda yüzde 28’e yakın temsil hakkı elde ediyor.

Hükümet ise üye sayısı az olan baroların TBB’ye göndereceği delege sayısıyla üye sayısı çok olan baroların göndereceği üye sayısını birbirine yaklaştırmak istiyor. Bir AKP’li yetkili “Her 300 üye için bir delege seçilmesi yerine her bin üye için bir delege seçilebilir” diyor.

AKP’liler, Diyanet’in salgın hastalıkların kaynağını eşcinseller olarak göstermesini “Halkı kin ve nefrete teşvik suçu işlemek” olarak değerlendiren Ankara Barosu ile hükümet arasındaki gerilim tırmanırken, baro seçimlerine dönük düzenlemenin konuşulmasının normal olduğunu dile getiriyor. Baro seçimleriyle ilgili daha önce yapılan yasa değişikliği çalışmalarının üzerinden geçtiklerini anlatan AKP cephesi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak” mesajı veriyor.