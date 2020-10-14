Barolara ve avukatlara soruşturma kıskacı genişliyor

Barolar ve avukatlar ise "biat etmeyeceğiz" çıkışında bulunuyor.Bir kentte birden fazla baro kurulmasının önünü açan çoklu baro düzenlemesi yüzünden iktidarla karşı karşıya gelen barolar ve avukatlar, şimdi “baskı ve soruşturma” kıskacı içindeler. Çoklu baro düzenlemesine karşı eylem yaptıkları, bu yüzden de 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet ettikleri gerekçesiyle ilk soruşturma Şanlıurfa Barosu için açıldı. Baro Başkanı Abdullah Öncel DW Türkçe’ye soruşturma hakkında bilgi verirken kendisinin de dahil olduğu 26 Şanlıurfa Barosu avukatı hakkında Şanlıurfa Başsavcılığı’nın soruşturma yürüttüğünü söylüyor. Çoklu baro düzenlemesine Türkiye’de yargı bağımsızlığını tamamen tehlikeye soktuğu için karşı geldiklerini ve bu yüzden eylem yaptıklarını söyleyen Öncel’e göre soruşturmanın amacı baroları susturmak. Öncel, “Şunun bilinmesini istiyoruz ki barolara karşı yapılan baskının dozu ne olursa olsun, avukatlık mesleğine dönük baskıların dozu ne olursa olsun biz avukatlar baskılar karşısında eğilmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz” çıkışında bulunuyor.

Soruşturma geçiren Şanlıurfa Barosu avukatlarından Mevlüt Güneş de DW Türkçe’ye hak ihlalleri söz konusu olduğunda baronun bugüne kadar hep sesini yükselttiğini, bundan sonra da aynı tavrını sürdüreceğini söylüyor. “Biz barışçıl amaçlarla protesto hakkımızı kullandık” diyen Güneş, “Mücadelemizden geri adım atmıyoruz. Çünkü bu soruşturmanın haksız, hukuksuz olduğu ortadadır. En başından beri söylediğimiz gibi savunma susmadı, susmayacak. Elbette ki biat etmiyoruz” diyor. Soruşturma genişledi Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi (TODAM) Başkanı Avukat Doğan Erkan DW Türkçe’ye Şanlıurfa Barosu avukatlarına açılan soruşturmanın ‘hak ihlali’ olduğunu söylüyor. Erkan, neden böyle olduğunu “Avukatlar barışçıl bir basın açıklaması yaptıkları için savcılık soruşturmasına uğradılar. Hem de toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununu ihlalden. Barışçıl protestonun yargılanamayacağını demek ki savcılar bilmiyor. Bizzat savcılar hak ihlal ediyor. Bu soruşturmanın kendisi de hak ihlalidir” sözleriyle açıklıyor.

Öte yandan barolara ve avukatlara soruşturma Şanlıurfa Barosu’yla sınırlı kalmadı. Doğan Erkan DW Türkçe’ye “Ankara Adliyesi önündeki çoklu baro sistemini protesto eden eyleme de savcılık soruşturması başlatıldığını biliyoruz. Eylem için Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen meslektaşlarımıza bir soruşturma başladı ve meslektaşlarımız ifadeye çağrılıyor, takipteyiz” bilgisini veriyor. Doğan Erkan, baroların ve avukatların her türlü soruşturmaya karşı gelme hakkının anayasal güvence altında olduğunu söylüyor. Erkan, “Bizi kimse yıldıramaz. Bu soruşturmalar yürütülebilir değildir. Demokratik barışçıl protesto hakkımızı kullandığımız için avukatlara ve barolara soruşturma açılamaz, reddediyoruz. Açılsa da bir sonuç alamayacaklar. Biz hukukçuyuz ve toplumsal haklarımızı savunuyoruz” diyor. Ankara'da 2 No'lu baro gerilimi Avukatlara soruşturma kıskacı genişlerken, Ankara’da 2 No’lu baro gerilimi yaşanıyor. Çoklu baro düzenlemesine göre bir kentte ikinci bir baro kurulabilmesi için 2 bin avukatın imzasına ihtiyaç varken Ankara’da bu sayıya henüz ulaşılamadı. Ankara Barosu, kamu avukatlarına yeni baroya imza vermeleri için baskı yapıldığını belirledi.