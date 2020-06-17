Barolardan Eş Zamanlı Tepki

80 ilin baroları tarafından eş zamanlı açıklama yapılan yerlerden biri de Diyarbakır’dı. Tahir Elçi Konferans Salonu önünde toplanan avukatlar adına Baro Başkanı Cihan Aydın konuştu. Baroların ve avukatların susturulmak istendiğini ifade eden Aydın, avukatların daha önemli sorunları olduğunu söyledi. Aydın, şöyle konuştu: “OHAL sürecinden başlayarak giderek artan bir hızla tüm toplumsal muhalefet örgütlerinin KHK’lar ile susturulduğuna tanık olduk. Şimdi hedefte barolar ve avukatlar var. Barolar ve avukatları da susturmak hedefleniyor. Avukatların ve baroların gündeminde yoksulluk, işsizlik ve ağır vergi yükleri, ödeyemedikleri SGK primleri ve komik düzeydeki emeklilik maaşları, angarya düzeyindeki CMK ücretleri ve ödenmeyen yasal vekalet ücretleri, kolluk birimlerinde, adliyelerde hatta mahkeme salonunda karşılaştıkları şiddet ve hakaretler, kontrolsüz bir şekilde açılan ve sayıları 133’ü bulan merdiven altı hukuk fakülteleri, her yıl binlerce mezun, bunun sonucunda da ücretsiz ve güvencesiz stajyerlik, masumiyet ilkesine aykırı bir şekilde iptal edilen ruhsatlardır, avukatların sorunları. Mesleki faaliyetleri kapsamında görüşmek istedikleri hakim savcı odalarının yüzlerine kapatılan kapıları ve adliye içindeki kısıtlı alanlardır. Tüm bu kısıtlamalara rağmen yurttaşların hakkını ve hukukunu koruma, adaletin tecellisi için çalışan avukatlar, şimdi örgütsüz bırakılmak isteniyor. Aslında örgütsüz ve güvencesiz bırakılmak istenen avukatlar değil, tüm yurttaşlardır. Çünkü barolar sadece avukatların değil tüm yurttaşların da örgütüdür.“

Tasarının geri çekilmesi çağrısı yapan Aydın, “Daha önce 80 baro birlikte söylediğimiz gibi bir kez daha yineliyoruz. Avukatları ve yurttaşları savunmasız bırakacak bu yasa tasarısı geri çekilmelidir. Aksi halde daha önce ilan ettiğimiz üzere bu açıklama ile başlamak üzere diğer tüm demokratik protesto haklarımızı kullanacağız. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı destek ve dayanışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamaya katılan avukatlar ise kaygılarını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Avukat Emin Aktar, baronun hukuksuzluklara karşı çıktığı için hedef alındığını ifade ederek, “Bu dönemde, demokratik olmayan koşullarda, otoriter rejim uygulamasının sürdüğü koşullarda, toplumu rahatlatacak bir şeyin gündeme geleceğine inanmıyoruz. Avukatların ihtiyaç duyduğu yeni bir yasa değil, hukuktur. Toplum adına bağımsız, tarafsız davranabilen bir yargıdır. Bunu istiyoruz, ama buna rağmen toplumda cılız olsa da sesi çıkan örgütlerin birinin başında baronun gelmesi nedeniyle hedef alınıyor” dedi.