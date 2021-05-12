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Barolardan Ortak ‘İstanbul Sözleşmesi’ Tepkisi

12.05.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki 78 baro başkanı, ortak bir açıklama yaparak, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının kadınları korumasız bırakacağını belirtti

Barolardan Ortak ‘İstanbul Sözleşmesi’ Tepkisi

Türkiye’deki 78 baro başkanı, ortak bir açıklama yaparak, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının kadınları korumasız bırakacağını belirtti. Açıklamada kararın geri alınması çağrısı da yapıldı.

78 baro başkanı, İstanbul Sözleşmesi’nin kabulünün 10. yıl dönümü nedeniyle ortak basın açıklaması yaptı. "İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz" başlıklı açıklamada, sözleşmenin yürürlükte olduğuna vurgu yapılarak “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi, hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.

Türkiye’nin hukuka aykırı bir şekilde sözleşmeden çekildiği ifade edilen açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmasının ve Türkiye tarafından ilk imzacı olarak imzalanmasının 10. yıldönümünde, Sözleşme’ den 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla çekilmenin; hukuka, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz. Kadına karşı şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve ayrımcılığın bir sonucu olarak gören; kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi'nin tüm hükümleriyle etkin uygulanması taleplerimizi yükselttiğimiz bir dönemde, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden üstelik "hukuka aykırı bir şekilde” çekilmesi kabul edilemez” denildi.

Baro başkanları açıklamanın sonunda, sözleşmeye geri dönülmesi çağrısı yaptı ve “Devletin görevi bireylerin haklarını, hayatlarını korumak, eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak şiddetsiz bir ortam ve yaşam hakkı sağlamaktır. Biz aşağıda imzası olan Baro Başkanları olarak; kadınları korumasız bırakacak çekilme kararının geri alınması için yetkilileri göreve davet ediyor, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi, hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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